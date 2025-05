Veemotosportlased alustavad tiitlivõitude püüdmist Poolas ja Lätis

Maikuu on olnud küllaltki jahe ning teinud masinate testimised ja veetreeningud eriti karmiks meie sportlastele. Külmast veest karastunud ning võistlusvalmis sportlased on oma sihid seadnud kõrgele ja ootavad teie kaasa elamist! GT-15 klassi noorsportlastele algab võistlushooaeg ühe hooaja tähtsaima etteastega. Lätis Aizkraukles, peetakse GT-15 klassi maailmameistrivõistlused. Tegemist on paadiklassiga, mis on loodud just noortele ja kus mängib rolli nii taktika kui ka sõiduoskused.