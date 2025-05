Tänak tõi välja Hyundai murekoha: loodetavasti oleme nüüd kodutöö ära teinud

Järgmisel nädalal jätkub autoralli MM-sari kuuenda etapiga Vahemere saarel Sardiinias. Ott Tänak võttis seal võidu läinud aastal ning üleüldse on see ralli olnud ajalooliselt Hyundai pärusmaa. Tänak on väljakutsele vastu minnes enesekindel, kuid manitseb ka ettevaatlikkusele.