Jooksja suri keset lennujaama toimunud võistlusel

Ürituse korraldajad kommenteerisid kurba uudist oma kodulehel. «Meie lennujaamajooksu korralduskomitees oleme sügavalt šokeeritud. Meie mõtted on nendel rasketel hetkedel on lahkunud jooksja omaste ja lähedaste juures. Austades nende privaatsust, palume mõistvat suhtumist sellesse, et me ei anna täiendavat teavet isiku kohta,» kirjutati teates.