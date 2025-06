Eesti koondislane vaatab igaks juhuks poolfinaalseeriat Žalgirisega kõrvalt

Eilses kohtumises polnud aga Kirvest enam nimekirjaski. Postimehele selgitas kahemeetrise mängumees, et teda segab vigastus. «Pärast veerandfinaale on mind vaevanud hüppeliigeseprobleem ja treeneriga otsustasime anda jalale puhkust,» tõdes Kirves.

Kuna Jonava on seni peetud kaks poolfinaali kaotanud tugevale vastasele üpris kindlalt. Ja kui sama juhtub ka teisipäevases mängus, siis lõpetatakse hooaeg pronksiseeriaga. Kirves kinnitas, et kui järgmises ringis hakkab medaliseeria, siis on ta uuesti platsil.