Itaalia laskesuusaäss on pidevate süüdistuste all: see teeb haiget

Itaalia laskesuusatäht Dorothea Wierer on kinnitanud, et jätkab oma karjääri kuni Milano-Cortina taliolümpiani järgmisel talvel. Juba varem on 35-aastane neljakordne maailmameister saanud süüdistusi, et ta polevat piisavalt itaallane. Need süüdistused teevad kolm olümpiapronksi võitnud laskesuusatajale haiget.