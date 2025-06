Talendid Rajale neljas etapp toimub sel nädalavahetusel Laitses

Sellel pühapäeval 8. juunil ootame kõiki kardisõidu huvilisi noori Talendid Rajale IV etapile, mis sellel korral toimub LaitseRallyParkis. Talendid Rajale on Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari, mille eesmärk on anda noortele võimalus astuda esimesi samme kardispordis. Sari on kujunenud hüppelauaks paljudele tulevikulootustele, kuid pakub väärtuslikku kogemust kõigile osalejatele sõltumata sellest, kas eesmärgiks on tippsport või lihtsalt sõidulust.