«Oleme kõvasti vaeva näinud, et märtsis tehtud vead parandada. Tulemus oli napp kaotus, teise poolaja esitus võib-olla mitte nii tasavägine. Oleme enne reedet optimistlikud, aga peame arvestama, et vastane on tugev. Punktide teenimiseks vajame väga head esitust,» märkis peatreener Jürgen Henn neljapäevasel pressikonverentsil.