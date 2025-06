Mai alguses teatas Erm, et arsti ja füsioterapeudiga nõu pidades jõuti otsusele, et taastumisega ei tasu kiirustada ega riskida põlve ärritamisega. «Hooaja esimene võistlus on plaanis 11.–12. juunil Oslo Teemantliiga etapil,» sõnas Erm pressiteates.