VIDEO Neljandaks langenud Tänak: ei saa öelda, et katastroof, aga meil polnud piisavalt hoogu

Saarlane ütles, et muidugi pole ta asjade sellise käekäiguga rahul ning kuigi nüüd on hoolduspaus, siis ei saa ta oma Hyundai i20 Rally1-auto kallal erilisi muudatusi teha. «Ilmselgelt pole ma õnnelik, asjad ei tööta väga hästi. Me proovime midagi, ralli ajal ei saa suuri muudatusi teha.

Sardiinia on alati olnud seadistusele ja autodele väga nõudlik. Teepind on väga libe, pidamist on vähe, tee on kitsas. Tundub, et ma heitlen oludega rohkem kui tiimikaaslased, aga proovime parimat,» ütles Tänak.

Seepeale uuriti talt veel, mida tal on selleks vaja, et endast ja autost parim välja pigistada. «Vajan paljusid asju. Kas need on võimalikud, me ei tea.»