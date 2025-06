OTSEÜLEKANNE Ragnar Klavani kampaaniaüritus

«Klavani visioon on viia Eesti 2033. aastaks maailma 50 parima jalgpalliriigi hulka. Selle saavutamiseks ei piisa vaid ambitsioonist ja tahtejõust – vaja on julgeid reforme, strateegilist koostööd ja tuge neilt, kes on seda teekonda juba käimas. Konverentsi fookuses on selged sihid ja praktilised sammud: arengumudelid, klubide juhtimine, liigade ülesehitus, tehnoloogia ja majanduslik edu,» seisis Klavani tiimi poolt edastatud pressiinfos.