Kas Fourmaux sõidab liiga uljalt? Tänaku tiimikaaslane sattus kriitika alla

Teist MM-rallit järjest jäi Hyundai sõitja Adrien Fourmaux tühjade pihkudega ning prantslane pole poolteist kuud kogunud ühtegi punkti. Pärast Sardiinia rallit uuriti prantslaselt, et äkki sõidab ta liiga uljalt ja see viibki avariideni. Fourmaux ei tahtnud sellega nõustuda, kuigi tõdes, et ilmselt meeldis inimestele selline põhjendus.