Plahvatuslikult populaarsust koguvast spordialast sai EOK liige

Lisaks kinnitati põhikirjamuudatused ja võeti organisatsiooni liikmeks kaks uut spordialaliitu: Eesti Tantsuspordi Ühendus ja Eesti Padeli Liit, seisab pressiteates. Neist teise populaarsus on viimastel aastatel metsikult kasvanud.

Fookuses tippsport: üle poole eelarvest Team Estoniale

«Oleme sõlminud Eesti spordijuhtimise strateegilise kokkuleppe, millel oli tähtis roll ka koalitsiooniläbirääkimistel. Meil on nüüd selge teekaart, mille järgi saame oma tegevusi edasi viia,» sõnas EOK president Kersti Kaljulaid, kelle jaoks oli see esimene täiskogu pärast presidendiks saamist mullu oktoobris.

Uued liikmed: tantsusport ja padel astusid EOK ridadesse

Eesti Tantsuspordi Ühenduse juhatuse liige Eve End avaldas lootust, et liikmelisuse ennistamine EOK-s aitab organisatsioonil laiendada oma liikmeskonda. Eesti Padeli Liidu president Jaanus Kosemaa märkis, et padel sai Eestis alguse 2017. aastal, kuid tõeline kasv on toimunud viimase kahe-kolme aasta jooksul.