Meenutame, et detsembris 41. sünnipäeva tähistanud prantslasel on käsil juba neljas järjestikune osakoormusega hooaeg. Mullu, pärast väga edukalt läinud etappe veenis Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala teda suve lõpus kogu aasta lõppu kaasa tegema.

Praegu on olukord sarnane. Ogier on seni osalenud kuuest rallist neljal. Ning õnnestumise protsent on ulmeline: kolm võitu, üks teine koht! Kokkuvõttes hoiab ta teisel real, liidrist, tiimikaaslasest Elfyn Evansist lahutab 19 punkti.