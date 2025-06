Ilmselt maailma tuntuim ralliekspert: mis tähtsaim – Tänak oli märkimisväärselt positiivne

Oli ka põhjust, sest sarnaselt eelmisele, Portugali kruusaetapile, lõpetas saarlane taas teise kohaga. Samas tasub meeles pidada, et ta jäi alla vaid Sebastien Ogier'le, kes ei osale täiskoormusega ega heitle MM-tiitli eest.

«Mitte päris selline tempo, mida nägime Portugalis. Pole kahtlustki, et see tulenes i20 N Rally1 auto konkreetsest seadistusest nõudlikule rallile,» selgitas Clark.

«Ott näitas kiiduväärt distsipliini, mitte surudes autot üle piiri. Nõnda õnnestus ellu jääda. Säärane lähenemine tõi talle tugevalt meistrivõistluste punkte. Veelgi olulisem on, et see aitab jätkata positiivsel foonil. Teda tuleb tänavu pidada tõsiseks tiitlinõudlejaks.»