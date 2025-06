Kurioosum: ilmataadi vingerpusside tõttu selguvad maailmameistrid ühe etapi põhjal

«Saime kinnitust, et oleme kiired – aga punkte veel pole,» ütles Lember.

Ta kirjeldas juhtunut: «Võistlusnädalavahetus osutus oodatust väga erinevaks. Kohale jõudes oli ilm juba piiripealne, kuid lootsime, et läheb paremaks. Laupäeva hommikul alustasime treeningutega varem, et kasutada ära kõik võimalused enne tuule tõusu. Proovisin kahte erinevat vinti, seadistasin mootori ja treeningu lõpus tegin mõned ringid rajaga harjumiseks. Ajasõidu põhjal olin kiireim sõitja – edestasin teist kohta 0,8 sekundiga.

F500 klassis oli kiireim taas Eesti sõitja – Aabrams. Kahjuks tõusis seejärel tuul sedavõrd tugevaks, et kogu tegevus peatati. Ootasime tuule raugemist kuni pühapäeva lõunani, kuid sõita ei saanudki.

Kõige õnnetum oli Peeba, kes ei pääsenud isegi treeningusse. Kurb, et punktiarvestus algab alles viimasel etapil, kuid vähemalt nägid konkurendid ära, et oleme kiired – ilma et meil oleks mingit eelist.»