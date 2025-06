Põhjuseks asjaolu, et Probierz võttis talt kaptenipaela ning andis selle aus Napoli poolkaitsjale Piotr Zielinskile. Seepeale teatas Lewandowski, et ta ei usalda enam Probierzit ning kuniks 52-aastane poolakas on ametis, tema rahvusmeeskonda ei esinda.