Eesti koondislast lahutab Itaalia kõrgliigast üks võit

Eesti korvpallikoondislase Joonas Riismaa koduklubi Cantu on väga lähedal, et tõusta Itaalia esiliigast tippseltskonda. Teisipäeval alistati play-off’i finaalis Rimini 74:66 ning kõrgliigasse tõusmiseks on vaja Rimini alistada veel ka kodusaalis.​