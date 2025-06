Tänaku mentori uus töö teeb Ogier' üliõnnelikuks

Täna saabus kinnitus, et Ott Tänaku kauasest ülemusest, M-Spordi rallimeeskonna omanikust Malcolm Wilsonist saab rahvusvahelise autoliidu (FIA) asepresident. See teade on teinud mitmed ralliässad väga õnnelikuks, nende seas ka kaheksakordse maailmameistri Sébastien Ogier’.​