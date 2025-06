Talendid Rajale IV etapp: noored hobikardisõitjad kihutasid Laitse rallipargis

Laitse rallipargis oli suurim väljakutse kohe peale stardisirget esimene kurv, mille oskuslik läbimine oli väga suure kaaluga. See kurv oli määrajaks nii mõnelgi võistlussõidul ja tegi oma korrektuure. U11 B-finaalis sai just see sama kurv kohe peale starti määravaks ja segas järjestust korralikult.