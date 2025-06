Nõutu Tänak: võib-olla on viga ka minus

Viimase, Sardiinia etapi järel andis saarlane taas mõista, et «aken, kus auto hästi töötab, on väga kitsas.» Lisaks mainis ta, et igal hommikul tuleks istuda justkui uude masinasse.

«Kui ralli jooksul teekatte iseloom muutub, oleksin justkui uues autos. Sellepärast ütlengi, et igal hommikul võtab uuesti harjumine aega. Tunne pole loomulik,» vahendas rallit.fi Tänaku mõtteid.

Samas tõdes ta, et probleem ei pruugi peituda vaid tehnikas. «Mu tiimikaaslased on ju päris hästi hakkama saanud. Nad pole eriti kurtnud. Nii et osaliselt on ilmselt ka viga minus.»

Tõsi. Aga ainult pooleldi. Tänak küll nuriseb, aga ta on tänavu tõusnud selgelt Hyundai esinumbriks. Temal on kuue etapiga koos 108, Thierry Neuville'il 83 ja Adrien Fourmaux'l 44 punkti. Neljandal real asuv eestlane jääb liidrist Elfyn Evansist maha 25 silmaga.

«Võib-olla on see kombinatsioon erinevatest nüanssidest. Aga üldiselt võiks ralliautolt oodata mitmekesisemast võimekust. Et see töötaks igal pool. Meie auto tundub natuke liiga tundlik. Selle käitumine võib lühikese perioodi jooksul palju muutuda,» lisas Tänak analüüsi.

MM-sari jätkub nädala pärast Kreekas. Ta ei usu, et seal midagi oluliselt muutub.