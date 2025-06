Eesti võidusõitja sai viimasel hetkel kutse mainekale võistlusele

Esmaspäeval teatas Mühlner Motorsport, et soovib eestlast enda ridades näha sel nädalavahetusel peetaval Nürburgringi 24 tunni sõidul, seisab pressiteates.

Rumpi jaoks hästi tuttaval Nürburgringil istub ta auto #918 rooli, sõiduvahendiks on Porsche 911 GT3 Cup (992). Kokku osaleb tänavu koguni 41 autot.

«Viimase hetke kutse Nürburgringile on suur rõõm ja usun, et meil on lootused sõita tänavu kõrgele kohale. Viimati olin samal sõidul stardis 2023. aastal. Loodan teha soliidse nädalavahetuse, mis loodetavasti kulmineerub kõrge kohaga,» sõnab Rump.