Martin Järveoja heitis valgust, mis on järgmisel MM-rallil eriliselt tähtis

Eelmisel nädalal toimus Hyundai meeskonna Kreeka ralli testimine, mille pealt arvab Tänaku kaardilugeja Järveoja, et tänavu võimsat minekut näidanud Toyotadele on võimalik konkurentsi pakkuda. Samas püsib ralli eel ka küsimärke.

«Usun, et saab sõita küll Kreekas ka. Eks ralli näitab täpsemalt. Meil on uued rehvid, millega pole varem Kreekas sõitnud. Test on üks asi, aga päriselt on katsed pikemad ja temperatuur tuleb ka kaks korda soojem kui praegu siin (Eestis – toim). Eks neid küsimärke on palju, aga lõpuks on rehvid kõigil samad. Rehvide taha otseselt pugema ei hakka ja sinna taha midagi ei jää,» rääkis Järveoja Rally Estonia pressikonverentsil antud intervjuus.