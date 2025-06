Trondheimi MM jäi suurde kahjumisse

Norra meedia teatel oli MMi planeeritud kasum 1,7 miljonit eurot, kuid selle asemel lõpetati suure kahjumiga. Nädal tagasi avaldati, et eeldatav kahjum on 2,7 miljonit eurot.

«Ma olin šokeeritud,» ütles Norra suusastaar Therese Johaug Expressenile, kui info suurest kahjumist hakkas levima. Nüüd selgus, et olukord on palju hullem.

Väljaande Expresseni teatel pidasid teisipäeva õhtul korraldajad oma võlausaldajatega kriisikohtumise. Seal avaldati, et kahjumis ollakse ligi 50 miljoni Norra krooniga ehk umbes 4,4 miljoni euroga.

«See on valus, et me ei suutnud lubatud ootusi täita,» ütles korralduskomitee juht Åsne Havnelid VG-le.