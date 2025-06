Hyundai seisab silmitsi suure murega: peame olema äärmiselt ettevaatlikud

Aprillis peetud Kanaari saarte rallil tegi Hyundai oma Rally1-autodele olulisi uuendusi. Paraku jäid nad selgelt Toyotast maha. Jaapani autotootja tiimi sõitjad võtsid nelikvõidu. Hyundai õnneks sõidetakse tänavu asfaldil veel vaid kaks korda: oktoobris Kesk-Euroopas ja novembri alguses Jaapanis.

«Meil on mingi arusaam olemas. Ilmselt peame parema pildi saamiseks asfaldile minema. Seal selgub, mis valesti on. Läksime võistlusele eeldades, et oleme tõesti võimelised, kuid see ei olnud nii,» ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul Rallit.fi vahendusel. «Oleksin ettevaatlik igasuguste avalduste tegemisel, sest meil pole piisavalt tõendeid, et seda asja hinnata.»

Hooaja alguses kurtis Toyota ralliäss Kalle Rovanperä mitu korda, et ta ei saa uute Hankooki rehvidega sina peale ning et olukord jääb hooaja jooksul samaks. Sarnaseid avaldusi on tulnud nüüd ka Hyundai leerist.

«Meie arusaam rehvidest pole veel seal, kus see peaks olema. Lisaks on meil probleeme diferentsiaaliga. Need rehvid toovad selle murekoha esile. Võrreldes eelmise tarnijaga on uued rehvid väga erinevad. Praegu oleme kogunud infot, kuidas neid kasutada,» lisas tiimipealik.

Hyundai kasutas kevadiste uuenduste puhul wildcard'i. Neil on tänavu alles veel üks wildcard, kuid selle kasutamist peab hoolikalt kaaluma. «Küsimus on selles, millised on meie prioriteedid ning mida soovime autoga teha. Peame olema väga ettevaatlikud, milleks seda kasutame. Otsused tuleb teha lähinädalatel,» rõhutas Abiteboul.