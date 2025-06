VIDEO Maailma pikim naiskorvpallur tegi särava debüüdi

Ziyu on maailma pikim naiskorvpallur. Enne teda kuulus rekord poolatarile Margo Dydekile (218 cm), kes mängis vahemikus 1998–2008 WNBAs. Ziyu on vaid kahe sentimeetri võrra lühem San Antonio Spursi staarist Victor Wembanyamast. Arvestades tema pikkust ja rahvust, on sotsiaalmeedia kasutajad juba võrrelnud teda NBA legendi Yao Mingiga, kes on neiust üheksa sentimeetrit pikem.