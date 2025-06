VIDEO Rannula ja Legia jäid Poola liiga finaalis kaotusseisu

Et kulla saab nelja võiduga, lahutab Starti meistritiitlist vaid üks võit. Legia peab selle saamiseks aga võitma nii reedel kodusaalis peetava kuuenda kui seejärel ka pühapäeval Lublinis otsustava, seitsmenda mängu.

Sarnaselt seeria kolmanda kohtumisega ei saanud Legia taas kuidagi kaitset pidama, ainult et nüüd teisel poolajal asjad ei paranenud ja vastased tabasid lõpuni hästi. Legia kaotas poolaja 44:52, jäi kolmanda veerandi lõpuks taha 57:78 ning sealt enam tagasiteed ei olnud.

Selgunud on asjaolu, et eurosarjade vaatevinklist on finaali tähtsus oluliselt tõusnud. Nimelt pääseb Poola meister sügisel otse Meistrite liiga põhiturniirile, kaotaja aga peab alustama sama sarja kvalifikatsioonist.