Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendus seekord Rally Estoniale, mille alguseni on jäänud vähem kui üks kuu. Eesootava MM-etapi eel arutleti, milline võiks olla Eesti tulevik WRC-sarjas. Lisaks on saates intervjuud Rally Estonial 14. korda võistleva Egon Kauriga, kes pole tänavu veel ralliradadel startinud ja Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveojaga. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​​