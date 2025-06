Venemaa kelgutajad ei pääse olümpiale

FIL kinnitas kolmapäeval Tamperes toimunud kongressil, et Venemaa kelgutajad ei pääse tulevase aasta Milano Cortina olümpiale. Hääletustulemus oli 24:7. «Kongress on oma seisukoha selgelt väljendanud. See tulemus peegeldab meie ühist vastutust ausa ja turvalise konkurentsi säilitamise eest,» ütles FILi president Einars Fogelis.