Kui Alpine andis teada, et Jack Doohan on vallandatud ja tema asemele tuleb põhisõitjaks Colapinto, kirjutati, et argentiinlane kaasatakse viieks sõiduks. Nüüd Briatore eitas antud piirangut, kuid tunnistas, et Colapinto esimesed võistlused tegid ta õnnetuks, vahendab uudisteportaal GMM.

Väljaande La Voz del Interior ajakirjanik küsis Briatorelt kuulujuttude kohta, mis tiirlevad 21-aastase argentiinlase ümber. «Milliseid kuulujutte?» paiskas Briatore küsimuse õhku. «Ma ei usu, et mingeid kuulujutte on. Tiim on Francoga rahul. Kõik on korras. Punkt. Ta on osa meeskonnast. Ma ei tea, millest te räägite.»