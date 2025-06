Alaliidu üldkogule järgnenud pressikonverentsil küsiti Pohlakult esmalt, miks ta viimased paar kuud meedia eest peidus oli? «Oli väga selgelt aru saada, et jalgpallikogukonda üritatakse negativismi pinnalt lõhki ajada.

Tahan väga selgelt olla kogu jalgpallikogukonna president ja mitte kaasa minna poliitiliste võtetega, kus vastandumisega aetakse kogukond lõhki, et nad oleksid üksteise vaenlased ja saaks hakata lõikama poliitilist profiiti. Jalgpallis nii ei tohi olla. See oli väga selge vaikimise põhjus. Ma ei tahtnud luua olukorda, kus tekib vastandumine. Lõpptulemus näitab, et mul oli õigus.