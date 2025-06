Rovanperä avas järgmise MM-ralli osas kaarte

​Rovanperä on lõpetanud kahel viimasel rallil poodiumi viimasel astmel. Ta tõdes peale Sardiinia rallit, et taktika on toiminud. Nii Portugalis kui ka Sardiinias on Rovanperä võtnud aja maha, sest uued Hankooki rehvid valmistasid talle kruusal peavalu. Eesootavast Kreeka rallist on tal vaid häid mälestusi

Kahekordne maailmameister triumfeeris seal 2021. ja 2023. aastal. Võrreldes tänavuste eelmiste mõõduvõttudega on tal järgmisel nädalavahetusel parem stardipositsioon. Lisaks MM-sarja üldliidrile Elfyn Evansile stardib soomlasest eespool ka tema teine tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes triumfeeris Sardiinia rallil ning liikus Rovanperäst ühe punktiga mööda.

«Sellel on tohutu mõju. Esimesed stardipunktid on kõige olulisemad. Nüüd on Kreekas jälle suve keskpaik, nii et kindlasti on kuum ja väga kuiv,»​ lausus Rovanperä Rallit.file.

Rovanperä ei lähe Kreekasse võitma, vaid tema arvates on tähtsaim vähendada Evansi edumaad MM-sarjas. See tähendab, et taktika on sama, mis Portugalis ja Sardiinias.

«Kreeka võib olla raske sõit isegi kolmandalt kohalt, aga nüüd on muidugi ees Seb ja Elfyn, kellel on samuti keeruline,» sõnas ta.

«Mul on natuke sarnane plaan nagu Sardiinias, et läheme muidugi maksimaalsete punktide peale. Kui saame rohkem punkte kui Elfyn, siis on jälle päris hea nädalavahetus. Kindlasti saab see olema keeruline sõit.»​