VIDEO Messi endiselt maagiline jalg vedas Miami klubide MMil võidule

Kui Messi asub paarikümne meetri kaugusel väravast karistuslöögiks palli taha, teavad kõik, mis tulemas on. Ta tuletas seda jälle meelde. Huumorivõtmes võib öelda, et pigem on uudis see, et Messi ei löö selle koha pealt väravat, kui et lööb.

Porto väravavaht Claudio Ramos teadis väga hästi, kuhu pall võib lennata, aga ta ikkagi ei suutnud seda tõrjuda. Messil oli kaks valikut: kas lüüa otse väravale või üle müüri. Ta valis otse, sellesse nurka, millele väravavaht lähemal oli. Ja tegi seda filigraanselt.

Lionel Andres Messi Cuccittini.



Statistikud arvutasid välja, et Messi on karistuslöökidest löönud nüüd 68 väravat. Enamat on suutnud vaid Juninho (77) ja Pele (70).

Portugali endine jalgpallur Jose Fonte nimetas Daznile antud kommentaaris Messi lööke Jumala puudutuseks. Endine Iirimaa koondise väravavaht Shay Given teatas, et kui sul on võimalik minna Messi mängu vaatama, siis sa lähed. «Selline löök on talle peaaegu sama nagu penalti. Ta on geenius, maestro, maagiline – sõnad saavad otsa,» kiitis Given.

