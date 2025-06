Duo 5 ja Postimees näitavad pühapäeval orienteerumise MK-etappi

Tegemist on hooaja esimese MK-etapi kulminatsiooniga, kus stardis on sportlased 30 riigist. Eesti meeskond, kuhu kuuluvad Jürgen Joonas ning vennad Timo ja Lauri Sild, on heas vormis - möödunud hooaja viimasel etapil Kuopios saavutati riikide arvestuses kuues koht, jäädes alla vaid maailma tugevamatele orienteerumisriikidele: Rootsile, Norrale, Soomele, Šveitsile ja Tšehhile.