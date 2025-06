Aga tead, meil oli praegu seitsme alaliidu koosolek ja kui seal mingi jalgpalliteema üles tõusis, siis ütles Kersti Kaljulaid, et Veiko Veskimäe ja Ragnar Klavan hakkavad korraldama jalgpallis paleepööret ja tema toetab neid.»

See juhtus enne olümpiakomitee presidendivalimisi. Võtsin Kaljulaidi ja Linnamäega ühendust ja küsisin, et kuulge, mis asi see nüüd on. Eks nad keerutasid natuke ja tundsid end ebamugavalt. Minu sõnum Kersti Kaljulaidile oli: vaata, Kersti, mina olen põhimõtteline inimene, lubasin sind toetada ja ma toetan.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. Foto: Sander Ilvest

Aga ma ei saa aru, mis paneb inimest niimoodi käituma. Pärast seda, kui triangel (Pohlak pidas silmas Klavani kampaaniat – toim) juba käis, ma kohtusin korra Kerstiga. Ta tundis end väga häirituna. Sõnades rääkis muidugi: ma olen neutraalne, ma olen neutraalne.

Ja siis ütles sellise toreda lause, mida nüüd kordan: «Sa ei kujuta ette, kui palju Veiks mind surub, et ma teeksin mingisuguse avalduse.» Ta pidas silmas minuvastast avaldust ja Veiks tähendas Veiko Veskimäed.

Minu jaoks oli see väga-väga veider. Öeldakse, et tuleb mõelda inimtüüpidele. Kui nii teha, siis mul tuleb praegu kogu aeg pähe võrdlus Zoja Kosmodemjanskajaga (müütiline pioneer; Nõukogude Liidu kangelane; 18-aastane partisan, kes lange sakslaste kätte vangi ja poodi üles; Nõukogude liidus tehti temast kangelane, keda seati lastele eeskujuks, kuigi tegelikult on suured kahtlused, et tegu oli propagandistliku muinasjutuga – toim).