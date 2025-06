Tänak eelseisvast rallist: see on juba ajalooliselt väga nõudlik

«Kreeka on Portugali ja Sardiinia järel viimane kolme järjestikuse raske ralli seeriast, kuid see on ülejäänutest täiesti erinev. Kreekas on teed laiemad, aga ikkagi korralikud ralliteed. Paaril viimasel aastal pole see olnud liiga raske ralli – mõned kiiruskatsed küll –, kuid juba ajalooliselt on see väga nõudlik ralli. Sel aastal toodi see juunikuusse, kuumus mängib suurt rolli,» ütles kahel eelmisel etapil poodiumile jõudnud Ott Tänak pressiteate vahendusel.