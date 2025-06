Sinneri treener Pariisi finaalist: niisugune mäng võib saada karjääri pöördepunktiks

Seejärel püüdis ta kuulajatega jagada pettumuse tunnet, märkides, et niisuguse kaotuse järel tekkinud haavade paranemine võib võtta kaua aega. «Pärast seda, kuidas ta andis väljakul endast kõik, tuli ta oma mõtetega omapead jätta. Ta valas pisaraid, ja mitte ainult tema. See oli meile kõigile raske hetk. Isegi mitu tundi hiljem polnud ta sellest üle saanud, sellest ei saagi kunagi. Niisugust mängu kannad endaga kaasas terve karjääri jooksul, see võib saada terve karjääri pöördepunktiks,» rääkis Cahill tõsiselt.

Küll oldi väga uhked, kuidas Sinner alguses initsiatiivi hoidis ning seejärel lõpuni võitles. «Jannikil on uskumatu tööeetika, suurepärane vastupidavus pingelistes olukordades ja ta teab, kuidas nendega toime tulla. Ta jääb väljakul alati rahulikuks. Ta on probleemide lahendaja ja talle meeldib esitada palju küsimusi. Ta on väga uudishimulik selles suhtes, kuidas ta saaks areneda, mida ta peab enda kallal arendama, ta ei karda riske võtta. Tema teadlikkus on eriline ja see ongi suurepärase tennisisti jaoks üks vajalik põhiomadus. Ta ei erutu pärast võite liialt ja võtab kaotusi vastu austusega. Tema küpsus on muljetavaldav!»