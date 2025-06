GALERII JA VIDEO Alexela liitub Eesti Olümpiakomitee toetajatega ja loob oma olümpiatiimi

Eesti energiaettevõte Alexela ja Eesti Olümpiakomitee sõlmisid koostööleppe, mille raames luuakse Alexela Team Estonia LA 2028 – uus nimeline olümpiatiim, mille eesmärk on toetada kolme Eesti tippsportlast nende teekonnal 2028. aasta suveolümpiale Los Angeleses.

Uude olümpiatiimi kuuluvad epeevehkleja Katrina Lehis, ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga ehk sportlased, kelle teekond on juba andnud Eesti rahvale põhjust uhkustundeks ning kellel on suur potentsiaal tuua meie riigile olümpiamedal. Lisaks tippsportlaste toetamisele suunatakse osa rahastusest ka kahe spordialaliidu – sõudmise ja ujumise – noorsportlaste järelkasvu toetamiseks. See aitab kasvatada järgmise põlvkonna olümpialootusi ning tugevdab süsteemset lähenemist tippspordile.

Alexela nõukogu liige Heiti Hääl rõhutab, et tippsport on kindlasti enamat kui ainult medaliteni jõudmine – see on ka järjepidevus, pikaaegne pühendumus, rahva toetus ning kogukondlik ühtekuuluvus. «Olen aastate jooksul näinud, millist pingutust nõuab spordis tippu jõudmine. Alexela roll ei peitu ainult sponsorluses, vaid eelkõige on soov olla Eesti sportlastele pikaaegne ja usaldusväärne partner. Me ei seisa lihtsalt sportlaste kõrval, vaid jagame ühiseid rõõme ja pakume tuge, kui sportlasel nii hästi ei lähe,» ütles Hääl.