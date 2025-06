VIDEO EMilt hõbedaga naasnud Lehis: mul on väga palju kahetisi tundeid

Mõneaastase pausi järel medaliga lennujaamas. Kuidas see medal seekord tuli?

Väga raske on öelda, mis täkkesse läks. See on võib-olla rohkem küsimus treenerile. Tema teeb need plaanid ja kavad, mis kuskil peab täpselt täkkesse minema. Mina lihtsalt järgin seda. Aga jah, ega medaliga tagasi tulek ... . Ma olen vahepeal ka tulnud, aga lihtsalt mitte tiitlivõistlustelt.

Oli väga ärev tegelikult. Ma kuidagi tunnetasin saalis üleüldse väga palju ärevust. Teised olid ärevil kuidagi ... . Seda tahtmist oli lihtsalt nii palju seal saalis. Seal väga palju oligi ühe torke küsimus, et kes ja kuhu pääseb. Oli väga närvesööv ja ega võistkonnavõistlusel tegelikult sama moodi. Seal oli mitmeid üllatusi, oli käte väristamist, oli kõike. Oli magus ja samal ajal valus võistlus.

Kui tähtis see medal sulle on?

Väga tähtis. Iga medal on tähtis, aga ... . Tiitlivõitluste medalist on juba väga palju aega möödas. Tiitlivõistlustestki oli juba üsna tükk aega möödas, eriti individuaalsetest. See on loomulikult väga oluline. See annab mingi teatud sellise enesekindluse. Ma loodan, et see enesekindlus jõuab ühel päeval ka kohale. Nüüd tuleb natuke need asjad läbi mängida ja läbi vaadata, misjärel saab alustada ettevalmistust koos vigade parandusega.

Kas see on selline kaotatud kuld või võidetud hõbe?