Paul Leedmaa osaleb Talendid Rajale 2024 hooaja võitjana SWS Finals 2025 maailmavõistlusel Hispaanias

Mis on SWS Finals?

SWS (Sodi World Series) on maailma suurim hobikardisari, mida korraldab Prantsuse karditootja Sodi. Sari loodi 2009. aastal eesmärgiga pakkuda igale sõiduhuvilisele võimalus võistelda rahvusvahelisel tasemel ka hobikardis. SWS peamine põhimõte on see, et SWS lehel registreeritud võistlustelt saab koguda punkte ning igas riigis enim punkte kogunud sõitjad saavad võimaluse osaleda finaalvõistlusel SWS Finals. Olenevalt erinevatest kriteeriumitest võidakse anda ühes võistlusklassis riigi kohta üks või mitu pääset. Võistlustel osalevad parimad hobikardisõitjad üle maailma.