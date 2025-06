MM-sarja üldliider punktiseisu pärast südant ei valuta

Kui pärast hooaja neljandat WRC-etappi ehk Kanaari saarte rallit juhtis Evans üldarvestust Kalle Rovanperä (Toyota) ees lausa 43 silmaga, siis kahe viimase kruusaralliga on eduseis teiseks kerkinud Sebastien Ogier’ ees (Toyota) kahanenud 19 punktini.

«Arvan, et teadsime juba sel hooajal toimuvate kruusarallide eel, et seda punktivahet pole lihtne hoida, kui teistel probleeme ei teki,» sõnas Evans portaalile DirtFish.

Ta lisas: «Ma ei muretse sellepärast, et punktivahe kahaneb, aga loomulikult tuleb edasi võidelda. Peame kruusarallidel rohkem pingutama, aga samas on need kergesti katkestatavad ja nii võib üldse punktideta jääda.»