Rally Estonia näeb vaeva, et sport kui majandusharu Eestis tööle panna

Miks on hea? Kui selliseid suuri riike tuleb juurde ja meie sihime miljardit kontakti üle maailma, siis näiteks USA lisandudes, kui ka meie suudame kalendris olla, kasvab Eesti nähtavus ja majandusmõju. Lihtne see kõik pole, aga täna olen optimistlik,» ütles Aava. Ta loodab, et oluline leping sõlmitakse juba enne Rally Estonia algust.

Kuulus Alaküla hüpe Rally Estonial. Foto: Sander Ilvest

Üks oluline muutuja on olnud asjaolu, et praegu ralli MM-sarja korraldav firma WRC Promoter, mille omanikud on energiajoogifirma Red Bull ja Saksamaa investeerimisfirma KW25, on müügis. Eelmisel aastal levis info, et hind on 500 miljonit eurot. Väidetavalt olla huvilisi palju ning just seetõttu on tehingu lõplik sõlmimine veninud.

See on pannud aga MM-etappide korraldajad ja Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) keerulisse seisu. Praegune MM-sarja korraldaja paneb küll paika järgmise hooaja kalendri, kuid ellu viib seda juba uus seltskond.

Aava sõnul tõmbasidki nad Rally Estoniaga pika lepingu jahtimisel pidurit just teadmatuse tõttu. «Ühel hetkel nägime, et mida pikemat lepingut me segastel aegadel surume, seda vaevalisemaks suhtlus promootoriga läks. Neil tekkisid mingid hirmud, mida nad ei tahtnud meile avada. Nägime, et 2026. aasta diili on lihtsam lukku saada kui suruda hambad ristis pikka lepingut. See tundus ebamõistlik,» rääkis Aava.

Eesti vs. Läti ralli