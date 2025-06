Liverpool tegi ajaloolise tehingu

«Tahaksin igal aastal kõike võita. Kõigepealt tuleb teha oma tööd,» ütles Wirtz. «Eelmisel hooajal võideti Premier League. Minu eesmärk on kindlasti taas võita see ja ka Meistrite Liigas edasi minna. Ma olen väga ambitsioonikas.»

«Olen väga põnevil, et mind ootab ees uus seiklus. Vaatan, kuidas ma siin hakkama saan. Loodan, et suudan anda endast parima. Rääkisin ka mõnede mängijatega, kes Liverpoolis mängisid ja nad ütlesid mulle, et see on minu jaoks ideaalne paik. Ma ootan väga oma esimest mängu.»