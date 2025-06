Politsei eest jooksus olnud tippjalgpallur püüti kinni

Varem on teda karistatud 18 kuu pikkuse vangistusega, kuna ta oli 2020. aastal perekondlikul koosviibimisel oma lähedase põlve löönud. Kummagi kuriteo eest pole ta veel vangistust kandnud.

Prokuratuuri pressiesindaja kinnitas, et hollandlane on nüüdseks kodumaale tagasi jõudnud. Promes eitab süüdistusi ja on mõlemal juhul esitanud apellatsioonkaebuse. Kus Promes oma karistust Hollandis kannab, pole veel selgunud.