TalTechi korvpallimeeskond sai paika kaks järgmist nurgakivi

«Hea meel on jätkata TalTechis, kuna eelmine hooaeg jäi mul poolikuks, siis selle hooaja eesmärk on teha üks terve ja edukas hooaeg, mis lõpeks kuldmedaliga,» sõnas maikuus põlvelõikusel käinud Post.

Kolmandat hooaega TalTechis olev Jurkatamm sõnas, et klubi sees olles on tunda, kuidas organisatsioon areneb iga aastaga ja eesmärgid suurenevad. «Au on olla osa sellest protsessist. Eelmine aasta olime ühe võidu kaugusel Eesti meistrivõistluste finaalist. Loodame uuel hooajal, et meeskond püsib terve ja suudame teha vigade paranduse,» lisas ta.