VIDEO Poola meistritiitlist võidu kaugusel olev Rannula: ees ootab raske lahing, aga oleme valmis!

«Praegu on kõige tähtsam vaimne ja füüsiline valmisolek. Taktikaliselt teeme lihtsaid muudatusi. Meie tiimi puhul on kõige olulisem ikkagi vaimne seisund. Meie suurim väljakutse on püsida vaimselt tugevana ning keerulistest olukordadest välja tulla. Täna seda tegime. Paraku on kõik väsinud, hooaeg on olnud pikk. On näha, et meie tagamängijad rügavad kõvasti tööd. Ma ei tea, kuidas neil veel jaksu on,» vastas Rannula.