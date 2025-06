Kettaheite olümpiavõitja kolib suure raha eest Türgi lipu alla

Stona pole ainus sportlane, vaid Rootsi ringhäälingu SVT andmetel on sarnast muutust tegemas ka teised Jamaica atleedid: kuulitõukaja Rajindra Campbell, kaugushüppaja Wayne Pinnock ja kolmikhüppaja Jaydon Hibbert.

Campbell noppis Pariisis olümpiapronksi, Pinnocki saavutuste nimekirjas on olümpiahõbe ja 20-aastane Hibbert on suur medalilootus. Stonast sai mullu Pariisis esimene jamaikalane, kes on tulnud heitealal olümpiavõitjaks.