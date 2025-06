BLOGI JA GALERII Jõhvi kergejõustikuõhtu. Ceh ja Stahl ületasid 70 meetri joone!

Esmakordselt Jõhvi võistluse programmi kuuluv naiste odavise tuleb samuti kõrgetasemeline, sest kohal on valitsev Euroopa meister Victoria Hudson Austriast (isiklik rekord 66.06), Leedu rekordinaine ja Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist Liveta Jasiunaite (63.98), Eesti parim odaviskaja Gedly Tugi (60.65) ja mitmed teised.

Meeste kõrgushüppes on nimekaim osaleja 2022. aastal Euroopa ja maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitnud ning 2023. aasta sise EM-lt hõbemedali kaela saanud ukrainlane Andrii Protsenko (isiklik rekord 2.40). Maailmas on temast läbi aegade kõrgemale hüpanud vaid kuus meest. Võistlus tõotab tulla kõrgetasemeline, sest Jõhvi on tulemas ka Jaapani rekordimees Naoto Tobe (2.35), Leedu meister Adrijus Glebauskas (2.30), noorte tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid noppinud ja korra Ukraina meistriks kroonitud Dmytro Nikitin (2.28) ning valitsev Soome meister Daniel Kosonen (2.24).