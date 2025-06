Viiekordse maailmameistri alistanud Pariisi olümpiapronks: Eestis on lahe võistelda

«Lisaks oli ka natuke külm. Seega oli vaja rohkem aega soojendamiseks. Kokkuvõttes oligi kõige jaoks rohkem aega vaja,» jätkas ta. 24-aastane ukrainlane lisas, et just viimasel katsel, mis talle lõpuks võidu tõi, andis ta endast maksimumi.

Üldjoontes jäi Kohan võistlusega rahule: «Nendes tingimustes on see väga hea tulemus. Ka kõige kõvemad sportlased ei olnud siin Jõhvis just parimas hoos.»

Viimaks tõi ukrainlane välja, et Eestis on väga lahe võistelda. «Jah, see on tore. Siin valitseb väga hea õhkkond!»