Jõhvis võidutsenud USA kuulitõuketäht: loodan, et suutsin kohalikke sportlasi inspireerida

Võistlused toimusid keerulistes oludes. Nimelt pidid sportlased rinda pistma vihmasajust tingitud libedusega. «Ma ei hakka kunagi vihma üle kurtma. Seal, kust mina USAst pärit olen, on ilm kogu aeg üsna halb. Loomulikult oleksime soovinud paremaid olusid, aga ma arvan, et mul oli ringis rohkem probleeme iseenda kui ilmastikutingimustega,» sõnas 35-aastane ameeriklane võistlust kommenteerides.

Ta jätkas: «Loodan, et tänane võistlus oli minu hooaja pöördepunkt ja et ma õppisin täna midagi, mis aitab mind ülejäänud hooajal.»

Võidutulemusega Kovacs rahule ei jäänud: «21 meetrit ei ole just suurepärane resultaat, eriti võrreldes näiteks 22 või 23 meetriga (mehe isiklik rekord on 23.23 – J.L.), aga arvan, et tänane andis lootust, et olen peagi heas vormis tagasi.»