Eesti kiireim mees Jõhvi võistlusest: eile oli hea ilm, homme on hea ilm, aga täna ei olnud

Jooksu võidu noppis Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Gift Leotlela 10,11ga, teiseks tuli Aafrika rekordimees, keenialane Ferdinand Omanyala 10,15ga ja kolmandale kohale platseerus kolmekordne Poola meister Oliwer Wdowik 10,36ga. Neist esimesed kaks omavad sel distantsil isiklikku rekordit alla kümne sekundi (vastavalt 9,94 ja 9,77).

Eesti rekordimees Karl Erik Nazarov sai kirja tulemuse 10,41 ning pidi leppima neljanda kohaga. Tema hooaja parimaks resultaadiks on juuni alguses näidatud 10,33.

«Ma võtsin endale enne finaali eesmärgi, et kui ma suudan sellise tuulega joosta aja 10,30 sisse, siis tean, et olen heas vormis. Usun, et vorm on tegelikult hea, nüüd sai lõpuks stabiilse jooksu ka tehtud,» võttis Nazarov võistluse kokku. Jooksu ajal puhus vastutuul 1,6 m/s.

Eestlane jätkas: «Ilma me ei saa valida ja võistlus oli äge, rahvast oli palju. Kõik oli olemas, lihtsalt ... . Eile oli hea ilm, homme on hea ilm, aga täna ei olnud.»

Enne eilset mõõduvõttu tegid Eesti ja Aafrika rekordimees (vastavalt Nazarov ja Omanyala) ka ühise trenni.​ «Eelmine nädal, kui ta (Eestisse – J.L.) tuli, käisin temaga tutvumas. Me ajasime veidike juttu, misjärel leppisime kokku, et võiksime teisipäeval starte teha. Ta on hästi sõbralik. Väga lahe oli,» võttis eestlane meeldejääva treeningu kokku.

Nazarovi sõnul ei tundunud alla kümne sekundilise isikliku rekordiga sprinterid tema jaoks ebainimlikult kiired. «Arvan, et see vahe maailma tippudega on tegelikult väike. Tuleb lihtsalt õnnestuda vahemikus 40–70 meetrit!» ütles ta.